رئيس جامعة سوهاج يتفقد تجهيزات مبنى المعامل المركزية الأكاديمية بكلية الطب

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، التجهيزات النهائية لمبنى المعامل المركزية الأكاديمية بكلية الطب البشري، بحضور كل من الدكتور محمد نصر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد النحاس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء طارق حافظ، مدير الأمن الجامعي، والدكتور حاتم عواجة، مدير البرنامج الطبي التكاملي، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور النعماني أن الجامعة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في بنيتها التحتية التعليمية، من خلال بناء منشآت جديدة، ومنها هذا المبنى الذي يخدم الأقسام الأساسية بكلية الطب ويستوعب الدفعات القادمة وأشار إلى أن المبنى مقام على مساحة 1800 متر مربع، بتكلفة إجمالية تجاوزت 52 مليون جنيه.

وشدد النعماني على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك المشروعات في الحرم الجامعي بمقريها القديم والجديد، لضمان الانتهاء منها في الوقت المحدد، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن المبنى صُمم ليستوعب 1000 طالب، ويضم 16 معملاً موزعة على 8 أقسام أكاديمية لطلاب البرنامجين العام والخاص، بالإضافة إلى قاعتي امتحانات وقاعات انتظار. كما تم تجهيز المعامل بأحدث وسائل التعليم والتعلم الإلكترونية، بما في ذلك السبورات الإلكترونية والميكروسكوبات