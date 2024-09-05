اليوم السابع
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الخميس، 05 سبتمبر 2024 05:45 م
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رئيس جامعة دمياط يستقبل الخبير الألمانى مستشار برنامج Polyglot متعدد اللغات بكلية الآداب

الخميس، 05 سبتمبر 2024 04:54 م
رئيس جامعة دمياط يستقبل الخبير الألمانى مستشار برنامج Polyglot متعدد اللغات بكلية الآداب رئيس جامعة دمياط يستقبل الخبير الألماني
دمياط معتز الشربينى

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استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، الدكتور ألكسندر نيدرمايار الخبير الألماني والمستشار الأكاديمي لبرنامج Polyglot متعدد اللغات بكلية الآداب بجامعة دمياط ، بحضور الدكتور عطية القللي عميد كلية الآداب، والدكتور أشرف قوطة منسق البرنامج وعميد كلية الألسن بجامعة حورس، والدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب.

جاءت تلك الزيارة على هامش حضور الخبير الألماني لحفل تكريم أوائل طلاب وخريجين برنامج Polyglot متعدد اللغات بكلية الآداب في إطار تفعيل الشراكات بين الجامعة والجامعات الأجنبية، ولعقد ورش عمل لطلاب البرنامج باللغة الألمانية.

وأعرب الخبير الألماني ألكسندر نيدرمايار عن سعادته بتواجده بجامعة دمياط وبالتعاون بإشرافه على برنامج Polyglot بالجامعة وبتبادل الخبرات.

جدير بالذكر أن برنامج (Polyglot متعدد اللغات ) بكلية الآداب يُعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية ، وهو برنامج مميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة ، يقوم على إعداد خريجين في مجال تعليم اللغات الأجنبية ويمنح درجة الليسانس في ثلاث لغات (إنجليزي – فرنسي – ألماني) والتي تتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.







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