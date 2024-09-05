دعوات المحبين داخل مقام سيدي جلال الدين السيوطي في الليلة الختامية.. صور وفيديو

أسيوط- هيثم البدرى

شاركت أعداد كبيرة من المحبين والصوفية في الليلة الختامية لذكرى مولد الشيخ جلال الدين السيوطي، بمنطقة القيسارية بحي غرب أسيوط وسط احتفالات وإقبال اعداد كبيرة من المحبين.

وشهد المقام إقبالا كبيرا من الرجال، والاطفال، والسيدات، ويعتبر مقام سيدي جلال واحدا من أشهر المقامات الموجودة في محافظة أسيوط، والذى يشهد إقبالا كبيرا من أهالي أسيوط ، والمحافظات المجاورة لما لهذا المقام من مكانة، خاصة عند الصوفية وعند عامة أهالي محافظة أسيوط ويقع مقام جلال الدين الأسيوطى داخل أهم، وأقدم الأسواق التجارية في محافظة أسيوط وهى منطقة القيسارية، وهو السوق الأقدم تاريخيا وتضم المنطقة عدد من الوكالات الأثرية ،والمناطق التجارية

يذكر ان العارف بالله الشيخ جلال الدين السيوطى، ولد فى غرة شهر رجب من سنة 849 هـ، المـوافق سبتمبر من عام 1445م، بالقاهرة، واتجه السيوطى إلى حفظ القرآن وأتم حفظه وهو دون الثامنة، حيث كان أبوه أحد العلماء الصالحين أصحاب المكانة العلمية الرفيعة جعلت بعض أبناء العلماء والوجهاء يتلقون العلم على يده.

وتميز الشيخ جلال الدين السيوطى، بقدرته على حفظ الكتب فى سن مبكرة ومنها كتب منهاج الفقه والأصول، وألفية ابن مالك والعمدة،فاتسعت مداركه وزادت معارفه حتى المئات من الكتب بلغت 600 مصنف فى الفقه والحديث والتفسير والبلاغة والنحو والأدب والتاريخ

و وُلد الإمام السيوطي لعائلةٍ من أهل العلم، فقد عُرف جدّه همام الدين بأنَّه من "أهل الحقيقة ومن مشايخ الطريقة"، وكان والده إماماً في الفقه والفرض وغيرها الكثير من العلوم، ونشأ السيوطي في القاهرة، حيث كان والده يسكن فيها، وكان الإمام الحافظ ابن حجر ،وهو شيخ والده يُقيم فيها المجالس، وقد حضر السيوطي مع والده مجلساً له وهو بعمر الثالثة، وقد حفِظ السيوطي من القرآن الكريم حتى سورة التحريم بحياة والده، إذ تُوفّي والده وهو بالسادسة من العمر، وأصبح تحت وصاية الشيخ جمال الدين بن الهمام ، و أكمل السيوطي حفظه لكتاب الله لما بلغ الثامنة من عمره، وتمتّع الإمام السيوطي منذ الصغر بالذكاء وقوة الحفظ، فبعد حفظه لكتاب الله حَفِظ عدداً من الكتب؛ مثل كتاب عمدة الأحكام، والمنهاج الفرعي في الفقه للنووي، والمنهاج في الأصول، وألفية ابن مالك في النحو.