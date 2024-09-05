حياة كريمة بالوادى الجديد.. تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالى قرية صنعاء

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ قافلة طبية مجانية شاملة بقرية صنعاء، على مدى يومين، شملت توقيع الكشف الطبي والعلاج المجاني لأهالي قرية صنعاء والقرى المجاورة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور شريف صبحى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن التخصصات المتاحة في القافلة تضمنت الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، العظام، الجلدية، الأسنان، والصدر، ما يتيح للأهالي الحصول على رعاية صحية متكاملة في مختلف التخصصات، تحت رعاية اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط، محافظ الإقليم، ومتابعة جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة والأجهزة التنفيذية المختصة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين في المناطق الريفية والنائية.