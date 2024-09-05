جولة مفاجئة لوكيل الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط وإحالة المخالفين للتحقيقات

اسيوط -هيثم البدرى

أحال الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة والسكان بأسيوط عدد من العاملين للتحقيق بعد جولة مفاجئة له على الوحدات الصحية، والمستشفيات وذلك بعد الساعات الأولى لصدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان بتعيينه وكيلًا لمديرية الصحة بأسيوط.

وترأس الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة والسكان بأسيوط فريق ضم المعتصم بالله السيوطى نائب مدير إدارة المتابعة، ونجلاء محروص مفتش مالى وادارى بمديرية الصحة لإجراء جولة ميدانية مفاجئة على مركز طبى الحمراء التابع للإدارة الصحية شرق أسيوط وعيادة رعاية قلته التابع للإدارة الصحية غرب أسيوط، فى إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال تصريحاته أوضح المعتصم بالله السيوطى رئيس المركز الإعلامى بصحة أسيوط، أن وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بدأ جولته المفاجئة بتفقد مركز طبى الحمراء، حيث تفقد أماكن انتظار المرضى والاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف والتأكد من تواجد العنصر البشرى،وحسن سير وانتظام العمل وتقديم الخدمات للجمهور، معربًا عن استيائه من ملاحظة وجود حالات تأخر لحضور بعض الموظفين ومقدمى الخدمة.

وتابع “السيوطي” أن وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية تابع جولته بتفقد عيادة قلته التابعة للإدارة الصحية غرب أسيوط وتابع انتظام العمل وتفقد الصيدلية والأسنان والمعمل وعيادة تنظيم الأسرة وغرفة النفايات واطلع على دفاتر الحضور والانصراف موجهًا بضرورة تنظيم الخدمات الطبية المقدمة بمختلف التخصصات.

من جانبه أكد الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أن الجولة أسفرت عن إحالة بعض العاملين ومقدمى الخدمة بمركز طبى الحمراء وعيادة حى قلته للتحقيق بالشئون القانونية بديوان المديرية.

وأكد "موسى" أن من أولوياته العمل على تلبية طلبات المرضى، وتحسين الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين، معلنا عن التواصل مع وزارة الصحة لتسريع الإجراءات المتعلقه بالمرضى، وكذا مد المنشآت الصحية بالأجهزة والمستلزمات المطلوبة، خاصة أن الدولة تعمل على دعم القطاع الصحى والنهوض بالمنشآت الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها، ولفت وكيل مديرية الصحة، إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة على مختلف الوحدات الصحية والمراكز الطبية فى أوقات مختلفة، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر كافة الخدمات الطبية، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للوحدات الصحية التى تخدم قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى.