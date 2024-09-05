اليوم السابع
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جرعة زائدة من المواد المخدرة تنهى حياة شاب بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:23 م
جرعة زائدة من المواد المخدرة تنهى حياة شاب بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف
كتب بهجت أبو ضيف- كريم صبحى

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لقى شاب مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، حيث تم العثور على جثته بمدينة 6 أكتوبر، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شابا فقد حياته نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، دون وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







العثور على جثة شاب

تعاطي المخدرات

مدينة أكتوبر

امن الجيزة




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