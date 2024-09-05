جامعة كفر الشيخ: عقد تدريب ضمن خطة إنشاء مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ تدريب بعنوان (مساواة الإعاقة ) على مدار 4 أيام ضمن خطة الجامعة لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك من منطلق الدور الرائد الذي تقوم به جامعة كفر الشيخ في الاهتمام بأبنائها الطلبة ذوي الإعاقة.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الهدف من تلك التدريبات هو تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعامل مع ذوي الإعاقة، ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم، والتدريب على كيفية إتاحة وتيسير الحياة الأكاديمية لهم، والتوعية بقانون ذوي الإعاقة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المجتمع، وتذليل كل المعوقات لهم ليتفاعلوا مع جميع الأنشطة الأكاديمية والطلابية على قدم المساواة مع كل زملائهم.

وعقب التدريب، تم عقد لقاء مع الطلبة ذوي الإعاقة لمناقشة احتياجاتهم وتحليل الفجوة بين الخدمات المقدمة لهم والمطلوب للخروج بتوصيات لتطوير الخدمات المقدمة لهم من الجامعة، بمتابعة وإشراف الدكتور محمد يسري عقل، مدير المركز، وعلاء شمس نائب مدير المركز، كما شارك في ورشة عمل تحليل الفجوات جميع فئات المجتمع الجامعي من قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، وطلبة الجامعة.



الحضور في الدورة التدريبية بجامعة كفر الشيخ



جانب من الحضور من ذوي الهمم