جامعة المنوفية الأهلية تستعد للدارسة.. 10 كليات تفتح أبوابها أمام الطلاب

المنوفية - محمد فتحى

تعد جامعة المنوفية الأهلية من أبرز الجامعات على مستوى الجمهورية وذلك منذ نشأتها وفقًا للقرار الجمهورى رقم 423 لسنة 2022، وتضم 10 كليات هى الطب والجراحة، طب الفم وجراحة الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الحاسوب والذكاء الاصطناعى، الطب البيطرى، الهندسة، برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية، التمريض، العلوم الإنسانية.

خطوات التقدم للقبول بإحدى كليات جامعة المنوفية الأهلية..

1. تسجيل بيانات المتقدم داخل الموقع الخاص بالتنسيق مع التأكد من صحة البيانات .

2. رفع الشهادات المطلوبة كلها في ملف pdf واحد.

3. تسديد الرسوم المقررة 1500 جنيه، وهي رسوم إدارية لا ترد مع الحرص أن يصدر إيصال السداد باسم الطالب ورقمه القومى واسم جامعة المنوفية الأهلية، علماً بأن تسجيل البيانات مرتبط بإيصال سداد الرسوم على حساب جامعة المنوفية الاهلية بجميع فروع بنكى بنك الإمارات دبى الوطن ، قطر لوطنى.

4. سيتم إجراء اختبار General English Test (GET) لجميع المقبولين بجامعة المنوفية الأهلية مقابل رسوم قدرها 100 جنيه، وحال عدم اجتياز الطالب للاختبار يتم التحاقه بدورة "مهارات اللغة الإنجليزية" بجامعة المنوفية الأهلية.

عند نهاية فترة التقدم للالتحاق بكليات الجامعة يتم عمل تنسيق داخلي للمتقدمين وفقا للأعلى مجموع بعد استبعاد الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى المعلن عنه لكل كلية من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، وحال تساوى المجموع يكون التنسيق الداخلى على أساس الموقع الجغرافى.

كيفية إعلان نتيجة القبول بجامعة المنوفية الأهلية

1. يتم الإعلان عن نتيجة القبول عبر الموقع الإلكترونى الحالي، وتعتبر استمارة نتيجة القبول على الموقع وثيقة رسمية للنتيجة.

2. يرجى التأكد من صحة البيانات ودقتها عند إدخالها.

3. يتم إلغاء التسجيل الخاص بالطالب حال إدخال بيانات غير صحيحة.

4. يجب الاحتفاظ بالرقم القومي وكلمة السر للدخول مرة اخرى على الملف الشخصي الخاص بك.

الأوراق المطلوبة لتنيسق الشهادة الثانوية العامة

1. أصل شهادة الثانوية العامة + 2 صورة منها

2. شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة (موضح به الرقم الثلاثى للطلاب الذكور) + 2صورة منها

3. 2 صورة بطاقة الرقم القومى + صوره بطاقة ولى الأمر

4. نموذج 2 جند للطلاب الذكور ( يرجى ملئ النموذج قبل تسليمه )

5. بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد بقسم الشرطة التابع له الطالب

6. عدد 8 صور شخصية 4* 6

7. حافظة بلاستيك بكبسولة

المستندات المطلوبة للشهادة الثانوية الأزهرية

1. شهادة الثانوية

2. صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الامر

3. شهادة ميلاد حديثة

4. نموذج 2 جند للطلاب الذكور يرجى ملئ النموذج قبل تسليمه .

5. بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد بقسم الشرطة التابع له الطالب

6. عدد 8 صور شخصية 4*6

7. حافظة بلاستيك بكبسولة

الأوراق المطلوبة لشهادات الثانوية لمصرية للمتفوقين مدارس ستيم

1. أصل شهادة الثانوية العامة + 2 صورة منها

2. شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة(موضح به الرقم الثلاثى للطلاب الذكور) + 2صورة منها

3. عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى + صوره بطاقة ولى الأمر

4. نموذج 2 جند للطلاب الذكور ( يرجى ملئ النموذج قبل تسليمه )

5. بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد بقسم الشرطة التابع له الطالب

6. عدد 8 صور شخصية 4* 6

7. حافظة بلاستيك بكبسولة

برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية اتجاهات الدراسة بالبرنامج

المقررات الدراسية للبرنامج تشمل عدة اتجاهات للتعامل مع الجوانب المتعددة للدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والمهارات اللغوية تحدثا واستماعا وكتابة وقراءة. وذلك لتخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع الثقافات الأخرى، قادرة على مواكبة تيارات الفكر الحديث، متمكنة من تداول النقد الأدبي المعاصر، متحدثة ومترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، واعية ومدركة للتنوع الثقافي المجتمعي.

كليات القطاع الطبى بجامعة المنوفية الأهلية

الطب والجراحة ، طب الفم وجراحة الأسنان، الصيدلة ،العلاج الطبيعى ، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، كلية التمريض ، الطب البيطرى

كليات القطاع الهندسى

الحاسوب والذكاء الاصطناعى ، كلية الهندسة،برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية، التمريض

برامج كلية الهندسة

برنامج تخطيط هندسة الموارد وإدارة المصانع

برنامج تخطيط وتشيد المدن الذكية

برنامج هندسة الحاسوب

برامج كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي

برنامج انترنت وتحليل البيانات الضخمة

برنامج ذكاء الآله

برنامج علوم البيانات

شروط التقديم فى جامعة المنوفية الأهلية

وتعد شروط التقديم في جامعة المنوفية الأهلية في حصول الطالب على الحد الأدنى من تنسيق جامعة المنوفية الأهلية التي أقرته في وقت سابق على رأسها كلية الطب 79%، وكلية طب الأسنان 77%، وكلية العلاج الطبيعي 75%، وكلية الصيدلة 71%، وكلية الهندسة 70%.

تنيسق كليات جامعة المنوفية الأهلية

تنسيق كلية الطب 80%

تنسيق كلية طب الأسنان 78%

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 76%

تنسيق كلية كلية الصيدلة 72%

تنسيق كلية الطب البيطري 68%

تنسيق كلية الهندسة 68%

تنسيق كلية علوم الحاسب 62%

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55%

تنسيق كلية العلوم الأساسية 55%

تنسيق كلية الفنون التطبيقية 55%

تنسيق كلية الإعلام 55%

تنسيق كلية اللغات 55%

تنسيق كلية الاقتصاد 55%

تنسيق كلية التربية 55%

تنسيق كلية العلوم الاجتماعية 55%

مصاريف كليات جامعة المنوفية الأهلية

مصاريف كلية الطب البيطري جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 60 ألف جنيه.



مصاريف كلية الهندسة الجامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 60 ألف جنيه.



مصاريف كلية التمريض جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكاليف 50 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطب البشري جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 130 ألف جنيه.



مصاريف كلية طب العيون والأسنان جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 105 ألف جنيه.



مصاريف كلية الصيدلة جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 98 ألف جنيه.



مصاريف العلاج الطبيعي جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 100 ألف جنيه.



مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 50 ألف جنيه.



مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الصناعي جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 55 ألف جنيه.



مصاريف كلية العلوم الإنسانية جامعة المنوفية الأهلية 2024 بتكلفة 35 ألف جنيه.

من يستحقون تخفيض المصروفات بجامعة المنوفية الأهلية

أبناء الشهداء.. أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والأطقم الطبية بخصم بنسبة 50% من المصروفات الدراسية.

الأقارب من الدرجة الثانية الذين يلتحقون معًا في نفس الجامعة يحصلون على خصم بنسبة 10% للطالب الذي يلتحق وأخوه لا يزال طالبًا في الجامعة.



أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين.. أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالوقت الكامل في جامعة المنوفية الأهلية بنسبة خصم 15%.



ذوو الهمم.. يحصل من المطالبين بذوي الاحتياجات الخاصة على نسبة فارس فارس، شريطة تقديم كارنيه الخدمات الكاملة الذي يوضح نسبة فارس.



عنوان جامعة المنوفية الأهلية

مقر الجامعة بالكيلو 70 طريق القاهرة إسكندرية الزراعي