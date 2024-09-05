اليوم السابع
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جامعة "الثقافة السنية" بالهند تشارك بمبادرة وزارة الأوقاف الخاصة بالمولد النبوى

الخميس، 05 سبتمبر 2024 01:57 م
جامعة "الثقافة السنية" بالهند تشارك بمبادرة وزارة الأوقاف الخاصة بالمولد النبوى مفتي الديار الهندية ووزير الأوقاف.
كتب لؤى على

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أعلنت جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند تضامنها مع مبادرة وزارة الأوقاف المصرية (خُلُقٌ عَظِيمٌ)، بمناسبة مولد خير الأنام نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر ربيع الأول.

وأكد الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية المشرف العام على جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند أن الجامعة ستشارك مع وزارة الأوقاف في احتفالاتها، معربًا عن تضامنه قلبًا وقالبًا مع محاور الخطة الدعوية والاستراتيجية الجديدة لوزارة الأوقاف المصرية، وفي مقدمتها المحور الثالث (بناء الإنسان)، وتأييده الكامل للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وأشار مفتي الديار الهندية إلى أن الجامعة ستقوم بالمشاركة في مبادرة وزارة الأوقاف المصرية (خُلُقٌ عَظِيمٌ) من خلال نشر دروس الشمائل المحمدية، وقراءة القرآن الكريم، والمسابقات المتنوعة، وقراءة سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وغيرها من البرامج المتنوعة، مضيفًا أن البرنامج الذي وضعته وزارة الأوقاف المصرية لمبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ) للاحتفال بمولد سيد الكونين (صلى الله عليه وسلم) برنامج متكامل وعالٍ يتسم بالتنظيم والرقي، ويعكس عمق احترام وتقدير وزارة الأوقاف المصرية لهذه المناسبة العظيمة.

وأعرب مفتي الديار الهندية عن سعادته البالغة بمبادرة وزارة الأوقاف المصرية (خُلُقٌ عَظِيمٌ)، حيث إنها فرصة رائعة للتذكير بالقيم السامية التي جاء بها النبي (صلى الله عليه وسلم)، وفرصة عظيمة لتعزيز روح الإخاء والمحبة بين الجامعة ووزارة الأوقاف المصرية وبينه ووزير الأوقاف حيث تجمعهما صداقة كبيرة وقديمة يعتزان بها.

جدير بالذكر أن مشاركة جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند مع مبادرة وزارة الأوقاف المصرية (خُلُقٌ عَظِيمٌ)، تعد أول ثمرة على الصعيد الدولي لمبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ) التي أطلقتها وزارة الأوقاف احتفالا بالمولد النبوي الشريف.


 







وزارة الاوقاف

الهند

المولد النبوى

مولد النبى



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