جامعة الإسكندرية تستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى إطار زيارة الوفد للجامعة لإجراء تقييم منتصف المدة لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى مع مختلف الشركاء المعنيين بتنفيذ المشروع والمستفيدين من خدمات هذا المشروع، وقياس مستوى أداء المراكز ومدى تقدمها نحو تحقيق أهدافها الرئيسية ومناقشة أهم الخطوات التي يتم اتخاذها لدعم استدامة هذه المراكز وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للطلاب.

وقال بيان اليوم إنه جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا سعد الله المدير التنفيذى لمراكز التطوير الوظيفى بالجامعة.

وفى كلمته، رحب الدكتور عبد المحسن الضيوف وثمن دور المراكز الجامعية للتطوير المهنى فى المساهمة فى تطوير مهارات عدد كبير من الطلاب والخريجين، وتنظيم الملتقيات التوظيفية فى مختلف الكليات، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال الدورات التدريبية المتطورة التى تتواكب مع متطلبات أسواق العمل داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار إستراتيجية جامعة الإسكندرية الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية ورفع جاهزية الطلاب والخريجين للمنافسة لاسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار نائب رئيس جامعة الإسكندرية أن هناك ثلاث مراكز جامعية للتطوير المهنى تم إنشاؤها بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى كليات الأعمال والهندسة والآداب، مؤكداً سعى الجامعة لإنشاء مركز رابع بالمجمع الطبى.

كما أكد أعضاء وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حرص الوكالة على التعاون مع جامعة الإسكندرية والتواصل مع طلاب المراكز الجامعية للتطوير المهنى، بهدف الإستماع لمقترحاتهم لتطوير الدورات والأنشطة التى يقدمها المركز لهم وتقييم أداء المراكز والتأكد من أهمية استدامة المراكز المهنية للمساعدة في التخطيط للمشروعات المستقبلية.