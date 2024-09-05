تكثيف الحملات الرقابية على المخابز وتحرير 78 مخالفة خلال حملات بالفتح وديروط

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف شن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز كل في نطاق مركزه للتأكد من أوزان الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية ومتابعة حصص الدقيق المنصرف، والتأكد من من عدم التلاعب في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن مشيراً إلى الإهتمام الذى توليه الدولة للمواطن وحرصها على حصوله على الدعم الذى يستحقه فضلاً عن وصول رغيف الخبز بجودة عالية.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ أسيوط قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بالاشتارك مع إدارة تموين ديروط وبمشاركة نواب رئيس المركز لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر حيث أسفرت الحملة عن تحرير 63 محضراً تضمنت عدد 5 محاضر نقص وزن و٥ محاضر انتاج خبر بلدي غير مطابق للمواصفات و١٦ محضر عدم نظافه أدوات العجن 15محضر عدم تسليم بون فضلاً عن 15محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش وعدد ٥ محاضر عدم وجود لوحه اعلان ومحضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس ومحضر توقف جزئي عن العمل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح حملة مفاجئة على المخابز بدائرة المركز بإشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز مدينة الفتح، بالاشتراك مع إدارة تموين الفتح بقيادة جابر سليمان مدير الإدارة وعلي الدين إيراهيم وعلي محمد علي مفتشي تموين وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر متنوع ما بين نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم وجود سجلات التفتيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) و (2135727/ 088) و(2135670/ 088) وإرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) لتلقي البلاغات وشكاوي المواطنين الإلكترونية على مدار 24 ساعة.