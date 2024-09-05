تعرف على مواعيد غلق باب التحويل بين المدارس بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تغلق مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ باب التقديم للتحويلات، الثلاثاء المقبل، للصفين الأول والثاني الثانوي، أما بقية الصفوف مستمر التقديم حتى 15 سبتمبر الجاري، سواء تحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكدت المديرية، أنه جاري فتح باب التحويلات حتى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 10 سبتمبر 2024، للصفين الأول والثاني الثانوي، وبقية الصفوف حتى يوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر، والتقديم ورقياً، تحقيقاً لرغبات الطلاب وأولياء الأمور، وأكدت أن التقديم وفقاً للحد الأدنى للتنسيق المقرر بالموافقة من محافظ كفر الشيخ بالنسبة الثانوى العام ( ثانوى عام _ خدمات ثانوى عام ) التعليم الفنى ( التجارى _ الصناعي ـ الفندقى).

كانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، موافقة لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام بكفر الشيخ من (252) درجة إلى (248) درجة، وفصول الخدمات ب 140 درجة، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.