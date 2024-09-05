تعرف على السيرة الذاتية لمدير مديرية صحة سوهاج الجديد

سوهاج محمود مقبول

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حركة قيادات وزارة الصحة، والتي تضمنت تكليف الدكتور عمرو محمد محمد دويدار، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024 بتشكيل لجنة لإعداد قائمة لحركة شغل وظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على ان تصدر تلك الحركة سنويا خلال شهر اغسطس من كل عام.

واليوم السابع يقدم السيرة الذاتية الخاصة بالدكتور عمرو محمد محمد دويدار، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج الجديد فهو استشاري جراحة الفم والأسنان، ويبلغ من العمر 43 عامًا، متزوج من طبيبة أسنان ولديه ثلاثة أبناء، و تعود أصوله إلى محافظة قنا، وهو مقيم حاليًا في مدينة الإسكندرية.

حصل الدكتور دويدار على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة الإسكندرية، ثم أكمل دراسته للحصول على ماجستير في جراحة الوجه والفكين، وحصل على دبلومة في إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة من كلية التجارة الخارجية وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، بالإضافة إلى ذلك حصل على العديد من الدورات التدريبية في أساسيات ومنهجية الجودة وإدارة المعلومات بالمنشآت الصحية من وزارة الصحة والسكان، ودورات في الإنعاش القلبي الرئوي من أكاديمية الأميرة فاطمة وأكاديمية ناصر العسكرية للمناطق الحدودية، وهو مدرب معتمد في برنامج TOT.

بدأ الدكتور عمرو دويدار مسيرته المهنية كمدير لمستشفى رأس سدر، ثم تولى منصب مدير إدارة المستشفيات بجنوب سيناء، وقائم بأعمال مدير الطب العلاجي بنفس المحافظة، بعد ذلك انتقل إلى محافظة البحيرة حيث شغل منصب مدير مستشفى أبو حمص وساهم في إدخال المستشفى لأول مرة في مبادرة رئيس الجمهورية لقوائم الانتظار، وتولى أيضًا منصب مدير إدارة الجودة بمديرية الصحة بالبحيرة، وكرّس جهوده كمشرف عام على جميع مستشفيات وإدارات الصحة بالمحافظة.

خلال فترة جائحة كوفيد-19، كُلف بإدارة مستشفى كفر الدوار العام كأحد مستشفيات العزل الصحي الرئيسية في مصر، و بعد انتهاء الجائحة، قاد فريق عمل المستشفى في تحويله لتقديم الخدمة العلاجية في غضون 48 ساعة وفقًا لخطة استراتيجية، وقد ساهم في افتتاح وحدات جديدة لخدمة المرضى والمواطنين، منها وحدة السكتة الدماغية التي وضعت مستشفى كفر الدوار في مقدمة المستشفيات العلاجية في مصر. كما عمل على زيادة أسرة الكلى والعناية المركزة وتجهيز قسم للقسطرة القلبية والمخية من خلال تبرعات المجتمع المدني.

أشرف الدكتور دويدار على إدارة ملف طبي وطني مهم في مصر من خلال قيادة مستشفى الشيخ زويد على المعبر المصري في شمال سيناء لاستقبال وعلاج المصابين الفلسطينيين، وحصل على العديد من التكريمات والجوائز في مجالات متنوعة، بما في ذلك برنامج مكافحة الميكروبات وترشيد المضادات الحيوية، بالإضافة إلى ثلاث تكريمات من منظمة الصحة العالمية (ذهبية، دايموند، وبلاتينية) وتكريم من هيئة الدواء المصرية.

حاليًا، يشغل الدكتور عمرو محمد دويدار منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، بناءً على تكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتورخالد عبد الغفار.