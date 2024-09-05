تعرف على استعدادات تعليم كفر الشيخ للعام الدراسى الجديد

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً بمديري الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية وموجهي العموم والمتابعة والمكتب الفني، ومدراء المدارس ال200 المقرر حضورهم لقاء وزير التربية والتعليم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، استعداداً للعام الدراسي الجديد، وضرورة الالتزام التام بتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تمثل ركائز أساسية لضمان سير العملية التعليمية بشكل فعال وناجح.

جاء ذلك بحضور غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، ومصباح عسكر، مدير إدارة المتابعة، ورشدي عبد العزيز، مدير إدارة التعليم الابتدائي، وعبد العزيز أبو موته، مدير إدارة التعليم الأعدادي، والدكتور أمين ابراهيم، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وأمير مكرم مدير إدارة الإحصاء والمعلومات، معلناً عن وضع الخطوط العريضة استعداداً للعام الدراسي الجديد 2024/2025، الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال العام الدراسي المنصرم.

وأكد عبدالله، على ضرورة الحرص على متابعة استعدادات المدارس من ناحية النظافة وتوفير سبل الأمن والسلامة، وضرورة التخلص من الرواكد التي قد تكون موجودة ببعض المدارس، والتي تتصف بكونها غير قابلة للتدوير ويتم ذلك في إطار رسمي وقانوني، وسرعة الإنتهاء الصيانة بالمدارس، بما في ذلك صيانة وسائل الأمان والإطفاء وخزانات المياه، لضمان سلامة الطلاب.

وأضاف عبدالله، تم مناقشة كافة القرارات الوزارية، منها لائحة الإنضباط المدرسية، وتفعيل مجموعات الدعم، وتجهيز القوائم والجداول، وسد العجز، والتركيز على قرارات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المتعلقة بتخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، من خلال وضع حد أقصى لعدد الطلاب في كل فصل، بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز الانضباط، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة تتماشى مع الإرشادات المرجو تحقيقها على أرض الواقع، مشددة على ضرورة الإسراع في إعداد قوائم توزيع الطلاب وتطبيقها بفعالية لضمان عدم تجاوز الحد المسموح به للكثافة.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية تفعيل دور المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تطبيق هذه القرارات، مع التركيز على تنسيق الجهود بين جميع الإدارات التعليمية لتحقيق الأهداف المرجوة، مشدداً على أهمية إشراك المعلمين في عملية التنفيذ، وتوفير الدعم اللازم لهم للتغلب على التحديات الميدانية.

وأضاف عبدالله، أنه يعلن عن اجراء مسابقة بكل الإدارات التعليمية عن أفضل مدرسة استعداداً للعام الدراسي الجديد، من كل مرحلة (ابتدائي وإعدادي وثانوي عام وفني) ،لخلق روح التنافس بين المدارس، موجهاً الإدارات بالإعلان عن مسابقة" أفضل مدرسة" استعدادا للعام الدراسي الجديد، وتجري تصفية بين المدارس، وتكريم المراكز الثلاث الأولى لكل مرحلة ،مع تصعيد أفضل مدرسة للتصفية على مستوى المديرية، موجهاً إلى ضرورة عقد لقاءات دورية لأولياء أمور الطلاب وذلك لبحث مشكلات العملية التعليمية وسبل حلها وتطويرها مع الرفع بمواعيد تلك اللقاءات، موصياً بالعمل بروح الفريق ونقل الخبرات فيما بينهم، متمنيا للجميع عام دراسي موفق.