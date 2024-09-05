اليوم السابع
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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مقتل شاب فى البدرشين

الخميس، 05 سبتمبر 2024 10:54 ص
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مقتل شاب فى البدرشين حملة - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات مصرع شاب تعرض لاعتداء فى إحدى قرى البدرشين، حيث تبين أنه تعرض لاعتداء من جانب أبناء شقيقته، نتيجة خلافات أسرية، ما أدى إلى مقتله، حيث فارق الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان أكدوا اعتداء المتهمين على المجنى عليه، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، ونقل الجثة إلى المشرحة، حيث أمرت النيابة المختصة بتشريحها، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في قرية تابعة لمركز البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن شابا تعرض لاعتداء خلال التشاجر مع أبناء شقيقته، بسبب خلافات أسرية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.







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