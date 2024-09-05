تجديد حبس العريس صاحب واقعة الاختطاف بالدقهلية وثلاثة من أصدقائه 15 يوما

الدقهلية شريف الديب

قرر قاضي معارضات محكمة دكرنس شمال محافظة الدقهلية، تجديد حبس العريس المتهم في واقعة ادعاء اختطافه من أمام قاعة أفراح بمدينة منية النصر، وثلاثة من أصدقائه المشاركين فى الحادث 15 يوما على ذمة التحقيقات، وقد تم إخلاء سبيل العروسة واثنين من أشقائها بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحدة منهم.

وقد كشفت التحقيقات أن الواقعة مقلب قام العريس المخطوف باختلاقه مع أصدقائه بغرض تصويره وبثه على قناته على اليوتيوب، لتحقيق أرباح مالية.

ووجهت النيابة للمتهمين الـ7 تهم: نشر فيديوهات وشائعات كاذبة مصطنعة تسببت في إثارة الفتنة في السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق ضرر بالصالح العام، وإذاعة شائعات كاذبة تسببت في تعكير السلم العام وإحداث حالة من الفزع، واستخدام تقنية في نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة.

كانت جهات التحقيق، قد استمعت النيابة لأقوال المتهمين الـ7، وهم: العريس ويدعى أحمد جمال سليمان محمد، 31 عامًا، نقاش، مقيم بعزبة حمادة بدكرنس، والعروس وتدعى أمل البدراوي محمد أحمد، 18 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة حمادة بدكرنس، وشقيقات العريس هاجر، 29 عامًا، ربة منزل، مقيمة بالزهايرة ببني عبيد، وأسماء 33 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمنية النصر، وزوجها عبدالرحمن عبدالرحمن جمعة، فكهاني، مقيم بمنية النصر، ومحمد سامي على، 30 سنة، دبلوم صنايع، مقيم بدكرنس، صديق العريس والمنفذ لمشهد جذبه داخل السيارة، وأحمد أيمن محمد جمعة، 43 سنة، عامل، صديق العريس وقائد السيارة المستخدمة في الواقعة.

وقد كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على "العريس المخطوف" وزوجته و5 ممن شاركوا في صناعة وتصوير مقطع الفيديو، وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في نشرهم أخبارًا وادعاءات كاذبة باختطافه من أمام قاعة أفراح بمدينة منية النصر، ونشر الفيديو على قناته على يوتيوب بغرض تحقيق أرباح ومشاهدات.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول وقوف العروسين وأسرتيهما والمدعوين أمام قاعة الأفراح بعد انتهاء الحفل، وأثناء مساعدة العريس عروسه في استقلال سيارة الزفة، جاءت سيارة أخرى بيضاء اللون، وتم جذبه داخلها، وفرت هاربة.