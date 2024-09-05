اليوم السابع
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تأييد حبس المتهم بسرقة مهاجم بيراميدز فيستون مايلى 6 أشهر

الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:45 ص
تأييد حبس المتهم بسرقة مهاجم بيراميدز فيستون مايلى 6 أشهر فيستون ماييلى
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد الحكم الصادر ضد  المتهم بسرقة شقة فيستون مايلي مهاجم نادي بيراميدز، بحبسه 6 أشهر.

كانت قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة خادم لاعب نادي بيراميدز فيستون مايلي، يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، بالحبس 6 أشهر بتهمة سرقة شقة لاعب نادي بيراميدز بالتجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بسرقة شقة اللاعب فيستون مايلي، مهاجم نادي بيراميدز، وتم اكتشاف الواقعة بعد هروب المتهم وعودة اللاعب إلى منزله، فقام بإبلاغ الشرطة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم قام بسرقة مبلغ مالي 30 ألف دولار، وقام بتحويلهم إلى حساب شخص آخر للهرب بها خارج مصر.


 







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