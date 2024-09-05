تأجيل محاكمة 4 متهمين بتصنيع المواد المخدرة بالقاهرة الجديدة لـ10 سبتمبر

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين في تصنيع المواد المخدرة، لجلسة 10 سبتمبر المقبل للمرافعة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6243 لسنة 2023 جنايات القطامية والمقيدة برقم 2623 لسنة 2023 القاهرة الجديدة، أن المتهمين قاموا بتأجير شقة سكنية، وحازوا أحرزوا بقصد التصنيع الترمادول المخدر، بريجابالين، مدرج بجدول المخدرات" في القطامية.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أنه تلقي معلومة أكدتها تحرياته بتصنيع المتهمان الأول و الثاني للمواد المخدرة والاتجار فيها، فاستصدر أذنا من النيابة العامة و نفاذا له انتقل وبرفقته الشاهدين الثاني والثالث المحل إقامة المتهم الأول و تمكن من ضبطه أسفل مسكنه، و بتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ نقدي و هاتف محمول، و بتفتيش سيارته عثر بداخلها على عشرة شرائط تحوي مائة قرص العقار الترامادول المخدر، و حقيبة تحوي مبلغ نقدي من العملات المصرية و الأجنبية، و على إثر ذلك اصطحب المتهم الأول للمصنع المأذون بتفتيشه، فعثر بداخله على عدة شرائط بإجمالي عدد 463 قرص لذات المخدر و العديد من ماكينة تعبئة وتغليف، و تصنيع وكبس الأقراص والكبسولات، و كيس أبيض اللون يحوي كمية كبيرة من مسحوق و أقراص العقار البريجابالين، كما تم العثور على كمية كبيرة من الأقراص والكبسولات مجهولة المصدر.

وأوضح ضابط التحريات، أنه أثناء تفتيشه للطابق الثاني أبصر المتهمين حال قيامهم بتصنيع المواد المخدرة ، فضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزة كل منهم علي هاتف محمول، و مبلغ نقدي، كما عثر أسفل المصنع على سيارة مملوكة للمتهم الثالث.

و بمواجهتهم أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة والمواد الخام بقصد التصنيع والإتجار مع المتهم الثاني والمعدات و الماكينات يستخدمونها في تصنيع المواد والعقاقير المخدرة، والعقاقير المغشوشة وتعبئة وتغليف المواد المخدرة، والمنافع النقدية حصيلته والهواتف للتواصل بعملائهم والسيارتين لترويح تلك المواد المخدرة.