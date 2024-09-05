بدء حصاد الفول السودانى فى 24 ألف فدان بالشرقية.. فيديو وصور

الشرقية- فتحية الديب

وسط أجواء مبهجة شهدت غيطان محافظة الشرقية انطلاق حصاد الفول السوادانى، وتعد المحافظة من أكبر المحافظات التى تزرع الفول السودانى فى مصر، حيث يعد من المحاصيل الزيتية التصديرية الهامة فى مصر، والتى اتجه المزارع الشرقاوى لزراعتها مؤخرا لأهميته الاقتصادية.

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية: لـ"اليوم السابع" إنه إجمالى المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة تقدر بـ24 ألف فدان، ومحصول الفول السودانى يعد من المحاصيل الزيتية الهامة التى يحرص المزارع الشرقاوى على زراعته، وتكثر زراعته فى مراكز "بلبيس- أبو حماد - القرين - الصالحية الجديدة، منوها أن أفضل ميعاد الزراعة من العوامل الهامة التى تؤثر على المحصول.

وأكد أن أفضل ميعاد للزراعة فى منتصف أبريل ويتم حصاده فى سبتمبر، ومدة المحصول في الأرض من 5 أشهر يزرع فى تربة جيدة خفيفة القوام طميية رملية أفضل من الطينية، لسهولة اختراق الأداة التي يستخدمها الفلاح لسطحها وتسهيل عملية الحصاد، وتكون الثمار فاتحة اللون مما يعطيها قيمة تجارية عالية، مضيفا: يجب أن تعد الأرض جيدا قبل الزراعة ، بحيث تكون التربة ناعمة حتى يسهل على الجذور والابر اختراقها وخاصة تلك التى تحتوى على نسبة من الطين أو التى تتماسك بعد الرى، وعموما تحرث الأرض الطميية حرثنين متعامدتين ثم تزحف وتخطط أما فى الأراضى الرملية فيكفي بحرثة واحدة، وتنقسم عملية الزراعة حسب الأداة المستخدمة إلى زراعة يدوية، وزراعة حديثة.



اجواء-انطلاق-حصاد-الفول-السوادنى



اجواء-حصاد-الفول



الاطفال-تشارك-اسرهم-فى-الحصاد



العم-السيد-عزازى-فلاح-يجيد-زاعة-الفول



الفدان-يعطى-انتاجية-من-18-الى-20-اردب



المهندس-أسامة-الصغير،-مدير-الإدارة-الزراعية-بمركز-بلبيس



المهندس--شعبان-السيد--رئيس-قسم-المكافحة-الحقلية-بإدارة-بلبيس-الزراعية



انطلاق-حصاد



انطلاق-حصاد_1



انطلاق-حصاد-الفول-السوادنى



حصاد-الفول-السودانى



طفلة-تشارك-اسرتها-فى-الحصاد



فرحة-الحصاد



مشاهد-فى-الحصاد