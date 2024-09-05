بإيدينا نجملها.. العمرانية الشرقية بالجيزة تزين شوارعها بـ225 شجرة

كتبت – مرام محمد

في لفتة مميزة، أقدم أهالي العمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة، على تشجير وتجميل الشوارع، ضمن مبادرة أطلقتها إحدى الجمعيات الأهلية على مدار أسبوع، لتحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للشوارع، مسطرين أجمل صورة للخدمة العامة.

وعن المبادرة، قال محمد سرور رئيس الجمعية، إنها جاءت ضمن جهودهم الدائمة نحو تجميل وتحسين الصورة البصرية لشوارع العمرانية الشرقية، مشيرًا إلى أنهم دومًا ما كانوا يحلمون بتوحيد لون واجهات العقارات بالشوارع وتشجيرها، لظهورها بمظهر حضاري لائق.

وأضاف أنهم نجحوا في توحيد لون واجهات 72 منزلا بالمنطقة، وأقدموا على تشجير شوارع المنطقة بالكامل لتتكامل الصورة البصرية، مشيرًا إلى أنهم انتهوا من تشجير الشوارع، بداية من شارع المصانع وصولًا لنفق الهرم خلال أسبوع واحد تحت إشراف الحي، وذلك بإجمالي 225 شجرة، موزعة على 14 شارع، ومثبت على كل واحدة منها شهادة ميلاد، تتضمن (اسم الشجرة، ورقمها، وتاريخ الغرس).

وتابع أن أهالي المنطقة رحبوا بفكرة التشجير بمجرد طرحها عليهم، وأقدموا على المشاركة والمساهمة في تنفيذها، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في تنفيذ المبادرة بالمشاركة الإيجابية لأهالي العمرانية الشرقية بكبارهم وصغارهم، فضلًا عن دعم اللواء أحمد جلال طنطاوي رئيس حي العمرانية للمبادرة ماديًا ومعنويًا، وحرصه على التواجد معهم ومشاركتهم أعمال التشجير.



إطلاق مبادرة لتجميل الشوارع بالعمرانية الشرقية



أهالى العمرانية الشرقية بالجيزة يطلقون مبادرة لتشجير الشوارع



تجميل الشوارع بالأشجار



تجميل شوارع العمرانية الشؤقية بالأشجار



تشجير الشوارع بالعمرانية الشرقية



تشجير الشوارع



تشجير شوارع العمرانية الشرقية



زراعة أشجار بشوارع العمرانية الشرقية



مبادرة تشجير الشوارع بالعمرانية