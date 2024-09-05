انطلاق عمل القوافل الدعوية للأزهر الشريف بمحافظة الإسماعيلية لنشر الفكر الوسطي

الإسماعيلية -صبرى غانم

تستقبل محافظة الإسماعيلية السبت المقبل، القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن، وبيان مجهودات الدولة المبذولة في مختلف المجالات، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان.

حيث تبدأ القوافل الدعوية يوم السبت المقبل الموافق 7 سبتمبر 2024، وتستمر لمدة 7 أيام حتى يوم السبت الموافق 14سبتمبر الجارى، بعقد ندوات في مسجد (عمر بن الخطاب، الماجد، الصفا السريع، أبوبكر الصديق، الزراعة، وعمر بن الخطاب بالقصاصين) بمدينة الإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من مراكز الشباب والمديريات الخدمية، ودور الرعاية، وأقسام الشرطة، والمستشفيات.

أيضًا سيتم عقد بعض الندوات التثقيفية بمراكز الشباب والمساجد بمراكز ومدن القصاصين والتل الكبير وأبوصوير.

وسوف تتناول القوافل الحديث عن مولد النبي ﷺ، فضل العلم، غرس القيم الدينية في نفوس الأبناء، ودور المسلم في مكافحة الفساد.

ووجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في مراكز ومدن المحافظة لتحقق القوافل الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعوية تستهدف جميع الفئات.