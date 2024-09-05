اليوم السابع: مكاسب زيارة الرئيس السيسي لتركيا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: مكاسب زيارة الرئيس السيسى لتركيا.. كواليس زيارة الـ6 ساعات خلية نحل من وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفى

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الفريق أحمد خليفة يجرى زيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الاتجاه الشمالى الشرقى.. رئيس الأركان: مهمتنا الرئيسية الحفاظ على حدود الدولة.. ورجال القوات المسلحة يحملون على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن تراب الوطن

استجابة من الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا.. قرار الإفراج جاء بتوجيه من النائب العام حرصا على مستقبل المتهمين.. وأهالى المحبوسين يتعهدون بحسن متابعتهم

مكاسب زيارة الرئيس السيسى لتركيا.. كواليس زيارة الـ6 ساعات خلية نحل من وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفى.. البلدان يحتفلان العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية



الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى يؤكد الرغبة الملحة فى تعزيز التعاون.. وتوقيع نحو 20 مذكرة تفاهم انعكاس لجهود سياسية ودبلوماسية مكثفة على مدار سنوات





11 شهرا من العدوان.. الاحتلال يواصل مجازر الإبادة الجماعية ضد الفلسطينين



كشف أثرى لثكنات عسكرية ومخازن الأسلحة فى البحيرة.. سيف من البرونز للملك رمسيس الثانى ولقى ودلائل أثرية تؤكد الأهمية التاريخية والأثرية للحصن

100 شمعة للأستاذ فؤاد المهندس كلمة خالدة للفن



منتخب مصر يواجه كاب فيردى فى ضربة البداية بتصفيات أمم أفريقيا.. اليوم

محمد المنياوى يحقق الميدالية الذهبية فى رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية

