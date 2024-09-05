الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تستلم 2 لنش مكافحة تلوث وتضمهم إلى إسطولها

الإسكندرية أسماء على بدر

استلمت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أحدث الإضافات إلى إسطولها من الوحدات البحرية وهما لنش مكافحة التلوث بالزيوت كاشط 5 وكاشط 6 والذين تم بناءهما على مدار 30 شهرا ليكونا إضافة جديدة إلى قدرات الهيئة وخطوة أخرى في خططها للتحول إلى ميناء أخضر يناهز أكثر الموانئ العالمية تقدما في مجال الحفاظ على البيئة البحرية.

وتفقد اللواء بحري أحمد حواش – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و اللواء بحري هشام صفوت ـ نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل - اللنشين وعاين إمكانياتهما المتقدمة حيث تم مراعاة توافقهما مع أحدث النظم العالمية وكذا مع معايير واحدة من أكبر الهيئات التصنيفية العالمية حيث تم بناء اللنشين بالتوافق مع تصنيف هيئة الإشراف الإيطالية RINA.



وفي ذات السياق فقد حرصت الهيئة أثناء عمليات التصميم والإنشاء توافر أحدث النظم المتقدمة في هذين اللنشين حيث تم تزويدهما بمنظومة إنذار وتحكم وتشغيل NORIS وهي المنظومة التي يتم تزويد الوحدات البحرية بها لأول مرة بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية كما انهما يمتلكان محرك طراز سكانيا بقوه 800 حصان. وتتميز اللنشات بوجود معدات مكافحة تلوث حديثة الصنع من طراز معدات التحكم عن بعد لسهولة المكافحة دون تدخل الوحدة داخل حيز التلوث وتنتشر وحدات كشط الزيوت في اللانشات في المقدمه والمنتصف بينما بوجد في مؤخرة الوحدة بكرة حواجز الزيوت من النوع سريع الفرد حيث يوجد على كل لنش 165 متر من الحواجز كما تم تزويد اللنشات بمنظومة رش مشتتات.

يذكر أنه قد تم البدء في هذا المشروع بالتعاقد مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن في مارس 2022 وتم بناءهما تحت إشراف لجنة من المتخصصين بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية وخاصة من إدارة حماية البيئة وإدارة الخدمات البحرية بالميناء والمعنية بإدارة وتشغيل الوحدات البحرية المختلفة والمشهود لها بالكفاءة والتميز وإحترافيتها في إدارة إسطول الوحدات البحرية من لنشات وقاطرات هذا وقد تم مراعاة تدريب طاقم اللنشين على التشغيل والإبحار على أعلى مستوى ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لهما في 10/9/2024 تمهيدا لدخولهما الخدمة الفعلية.