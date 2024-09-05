المشدد 6 سنوات لسائق سرق توك توك تحت تهديد السلاح في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهم " ش.م.ال" بالسجن المشدد 6 سنوات عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية ،وامرت بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ، لاتهامه في السرقة بالإكراه .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 8127 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان ،يفيد ببلاغ بقيام المتهم بسرقة توكتوك بالإكراه، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات ، أنه حال سير المجني عليه " ا.ص.م" سائق توكتوك ، استوقفه المتهم " ش.م.ال" سائق ، وطلب منه توصيله الي أحد الأماكن وحال مرورهما بمنطقة 45 طلب منه التوقف ،وما أن توقف حتي قفز المتهم من الكرسي الخلفي ، الي جانب المجني عليه ثم أخرج سلاح أبيض سكين ولوح بها في وجهه ،مما بث الرعب في نفسه ،وقام المتهم بسرقة التوكتوك خاصة المجني عليه وفر هاربا ، وتكثيف التحريات تم ضبطه والسلاح المستخدم ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها.