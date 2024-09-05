المجر والبحرين تؤكدان تأييدهما للمفاوضات حول أوكرانيا

وكالات

صرح وزير الخارجية المجرى بيتر سيارتو أن بلاده والبحرين تؤكدان أنهما جزء من الأغلبية العالمية المؤيدة للسلام وتؤيدان بشكل خاص الحل السلمي للصراع الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس نقلا عن وزير الخارجية بيتر سيارتو: "أشاد سيارتو بجهود البحرين بتعزيز الاستقرار الإقليمي، وأكد التزام المجر بالعمل مع الدولة الخليجية في مبادرات السلام العالمية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".

وأضاف: "حل الصراع ليس في ساحة المعركة، فقط وقف إطلاق النار ومحادثات السلام يمكن أن يؤديا إلى حل (للصراع)".

وأشار المتحدث إلى أن سيارتو شدد على أن المجر والبحرين "جزء من الأغلبية العالمية المؤيدة للسلام، على الرغم من محاولات وسائل الإعلام الأوروبية الرائجة التقليل من أهميته".

وأكد أن "الاستقرار ووقف الأعمال القتالية أمران مهمان في عالم يواجه صراعات متعددة في أوروبا والشرق الأوسط على حد سواء".

ويتواجد سيارتو في البحرين في زيارة رسمية، حيث عقد اجتماعا مع نظيره عبد اللطيف بن راشد الزيانى، وناقش الجانبان سير المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى القضايا الثنائية بين البلدين.