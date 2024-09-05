الكشف على 435 مواطنًا بالقافلة الطبية بمركز طب أسرة المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة التضامن الإجتماعي واللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء، الأربعاء، القافلة الطبية في مركز طب أسرة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على 435 مواطن، هذا إلى جانب صرف العلاج لهم كما تم عمل تحويلات للحالات التي تحتاج لتدخل جراحي وإشاعات لعدد 71 حالة.

تهدف هذه القافلة إلى تقديم خدمات طبية مجانية لحوالي 5000مواطن من خلال 8عيادات تخصصية، بالإضافة إلى صرف الأدوية اللازمة وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لتعزيز الوعي الصحي لدى مواطنين، وذلك تحت إشراف نخبة من الطواقم الطبية المدربة.

على أن تستمر القافلة الطبية للرمد في مركز طب أسرة المستقبل غدًا الخميس 5 سبتمبر الجاري، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك لتقديم الخدمة الطبية المجانية لأهالي المدينة.

تأتي هذه القافلة في إطار التنسيق المشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة التضامن الاجتماعي واللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء، بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

