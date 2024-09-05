اليوم السابع
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القبض على المتهم بإنتاج زيوت سيارات مجهولة المصدر فى مدينة 6 أكتوبر

الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:43 ص
القبض على المتهم بإنتاج زيوت سيارات مجهولة المصدر فى مدينة 6 أكتوبر ارشيفية - حبس
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على مدير مصنع لإنتاج زيوت السيارات مجهولة المصدر في مدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزته كمية من الزيوت، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمصنع لإنتاج زيوت السيارات مجهولة المصدر، في مدينة 6 أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من الزيوت مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 







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مدينة أكتوبر

امن الجيزة




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