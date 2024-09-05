السكة الحديد تشغل اليوم قطارات نوم ما بين "القاهرة – الإسكندرية – أسوان"

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ هيئة السكك الحديدية، اليوم الخميس تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان وبالعكس بـ عربات نوم وثانية مكيفة جديدة بعدد 4 قطارات (تجربة لمدة شهر)، وذلك بناء على توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالتطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر.

وبيانها كالتالي:



أولا: اعتبارا من يوم 5/9/2024

- تشغيل قطار 1083 القاهرة / الإسكندرية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، حيث يقوم من القاهرة الساعة 7.20 يصل الإسكندرية الساعة 10.05، بتركيب 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة (روسي).

- تشغيل قطار 1088 من الإسكندرية إلى أسوان يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 19.20 يصل أسوان الساعة 12.00، بتركيب 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة (روسي).

ثانيا: اعتبارا من يوم 6/9/2024

- تشغيل قطار 1089 من أسوان إلى الإسكندرية يومي الجمعة والإثنين من كل أسبوع، حيث يقوم من أسوان الساعة 19.40 يصل الإسكندرية الساعة 11.20، بتركيب 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة (روسي).

ثالثا: اعتبارا من يوم 7/9/2024

- تشغيل قطار 1082 الإسكندرية / القاهرة يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 19.20 يصل القاهرة الساعة 22.00، بتركيب 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة (روسي).

رابعا: اعتبارا من يوم 15/9/2024

- قيام قطار 1902 من الإسكندرية بدلا من القاهرة ويستمر لأسوان، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 20.10 يصل أسوان 13.20.