الرعاية الصحية بأسوان تتابع تشغيل وحدات القفطية ونجع ونس

أسوان- صلاح المسن

نظم فرع الرعاية الصحية بأسوان، جولات ميدانية، لمتابعة المراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للهيئة، علاوة علي متابعة العمل بالمنشآت المنضمة حديثا للهيئة.

وقام الدكتور أشرف حماد، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، بجولة تفقدية على وحدة طب أسرة القفطية التابعة للهيئة بالمحافظة.

خلال الجولة، قام الدكتور أشرف حماد بتفقد مختلف أقسام وحدة طب أسرة القفطية بمركز دراو، بما في ذلك قسم الطوارئ، الصيدلية، وعيادة طب الأسرة، حيث اطلع على سير العمل، وتأكد من توافر المستلزمات الطبية الضرورية لخدمة المنتفعين، كما تابع استقبال المرضى والتأكد من استمرارية تقديم الرعاية الطبية على مدار اليوم.

كما التقى بعدد من المواطنين المتواجدين بوحدة طب أسرة القفطية، واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

كما قام الدكتور أشرف حماد، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، بجولة تفقدية على وحدة طب أسرة نجع ونس التابعة للهيئة بالمحافظة.

وخلال الجولة، تابع الدكتور أشرف حماد تلقي المنتفعين للخدمات الطبية، وتفقد أقسام الطوارئ والصيدلية وعيادة طب الأسرة، حيث اطمأن على سير العمل ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المترددة على وحدة طب أسرة نجع ونس بمركز دراو.

كما استمع مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان إلى آراء المواطنين حول جودة الخدمات المقدمة ومدى رضاهم عنها. وقد شدد على أهمية الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى، وتطبيق معايير الجودة في كل مراحل تقديم الخدمة، لضمان تحسين تجربة المرضى ورفع مستوى الرعاية الصحية في المحافظة.

في ختام الجولة، أشار الدكتور أشرف حماد إلى أن هذه الزيارات التفقدية الدورية تسهم في تعزيز الرقابة الميدانية وضمان تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة لتطوير الخدمات الصحية في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد "حماد " علي أن هذه الجولات التفقدية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية للرقابة المستمرة على الوحدات الصحية والمراكز الطبية، بهدف تحسين الأداء وضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة بكفاءة وجودة عالية.

يأتي ذلك، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لضمان متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى كفاءة