الرئيس الفنلندى: يمكن لـقطر أن تكون وسيطا فى النزاع الأوكرانى

وكالات

أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، أنه سيدعو أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للقيام بدور أكثر فاعلية في حل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن قطر تستطيع لعب دور الوسيط بفضل موقفها المحايد.

وقال ستوب في تصريح لوكالة "STT": "سأطلب منه (أمير قطر) تولي دور قيادي أكثر فاعلية بين دول الجنوب العالمي".

وأضاف: "لم تختر قطر موقفها في الحرب بشكل واضح مثل فنلندا، مما يمنحها الفرصة لتلعب دور الوسيط في هذا النزاع".

وكان مكتب الرئيس الفنلندي قد أعلن في وقت سابق أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يقوم بجولة في دول الشمال، حيث زار النرويج والسويد قبل وصوله إلى فنلندا.

ووصل أمير قطر الأربعاء إلى فنلندا يرافقه وفد رسمي قادما من ستوكهولم، في زيارة تستمر حتى 5 سبتمبر.