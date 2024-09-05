اليوم السابع
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الخميس، 05 سبتمبر 2024 10:59 م
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

الخميس، 05 سبتمبر 2024 10:36 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه حملات أمنية- أرشيفية
كتب- محمود عبد الراضى- كريم صبحى

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار، وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







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