التحقيق فى واقعة عقر كلب لسيدة وابنتها داخل كمباوند بالشيخ زايد

كتب إبراهيم قاسم

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد، تحقيقاتها فى واقعة تعرضت سيدة ونجلتها لعقر كلب مملوك لطبيب داخل كمباوند بمدينة الشيخ زايد، والتى أمرت بسماع أقوال الضحايا وإجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وورد بلاغ من سيدة تعرضت وابنتها للعقر من كلب مملوك لجار لهما أثناء خروجهما من المنزل فى كمباوند بمدينة الشيخ زايد وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

بإجراء التحريات تبين أن كلب ملك جار المجنى عليهما هاجم المصابتين، وعقرهما، وتم تحديد هوية مالك الكلب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.