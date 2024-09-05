الاحتلال الإسرائيلى يفجر منزلا فى مخيم طولكرم ويواصل حصار مستشفى ثابت ثابت

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فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا فى حارة المدارس، فى مخيم طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية، من داخل المخيم، قولها: إن قوات الاحتلال فجرت منزلا يعود لعائلة الدوش، وسط حارة المدارس، بعد تفخيخه، مما تسبب فى تصاعد ألسنة الدخان، وتضرر فى المنازل المجاورة له، مع حدوث بعض الاختناقات فى صفوف الفلسطينيين.



وأضافت أن طواقم الهلال الأحمر تمكنت من دخول المخيم والوصول لحالات الاختناق وإخراجها من المخيم، إلى جانب بعض الحالات المرضية، ونقلها للمستشفى.



فى ذات السياق، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها إلى المخيم، وحاصرته من جميع مداخله وتحديدا على طول شارع نابلس.



وتمركزت قوات الاحتلال فى المنطقة الشمالية الشرقية من المخيم، وتحديدا حارات المدارس والعكاشة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واستجوبت أصحابها، واعتدت على بعض الشبان بالضرب. كما أعادت جرافات الاحتلال تجريف وتخريب ما دمرته خلال الأيام الثلاثة الماضية خلال اقتحامها للمخيم.



وكانت قوات الاحتلال قد أعادت صباح اليوم اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها، بعد ساعات من انسحابها منهما، قادمة من مدخلها الغربي، حيث جابت شوارع المدينة وتحديدا وسط السوق الرئيسى وفى المنطقة الشرقية ودوار شويكة، وأجبرت أصحاب المحلات على الإغلاق.



ولاحقت قوات الاحتلال مركبات الفلسطينيين فى شوارع المدينة، وأطلقت قنابل الغاز السام والرصاص الحى باتجاه المواطنين. وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على بوابات مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأخضعت مركبات الإسعاف وطواقمها للتفتيش والاستجواب.



كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم، واعتقلت الشاب وسام أحمد بعد مداهمة منزله.