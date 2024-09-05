الأمم المتحدة: إسرائيل ملزمة بتمكيننا من القيام بواجبنا فى غزة

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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم /الخميس/، إن "إسرائيل، القوة المحتلة فى غزة، ملزمة بتمكيننا من القيام بواجبنا".



وأشار دوجاريك - فى مؤتمر صحفي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى رغبة إسرائيل فى تولى توزيع الغذاء فى غزة، قائلا: "لم يتم التواصل مع الأمم المتحدة أو مشاركة خطة بهذا الشأن".



وأضاف أن إسرائيل طرحت هذه الفكرة فى السابق، لكنه أكد أن (الأونروا) هى العمود الفقرى والقلب والرئة والذراع لتوزيع المساعدات الصحية والغذائية والإنسانية فى غزة، واصفا الوضع الإنسانى فى غزة بأنه "يفوق الرهيب".



ولفت دوجاريك، إلى وجود انخفاضٍ بـ35% فى توزيع الغذاء مقارنة بيوليو، مبينا أن السبب الرئيس لذلك "أوامر الإخلاء" الإسرائيلية التى تصدر بين فترة وأخرى.