افتتاح 20 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن جاهزية المحافظة لافتتاح 20 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 146 مليون و600 ألف جنيه، وذلك ضمن 55 مشروعا خدميا وتنمويا فى قطاعات (الصحة – الطرق – الصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية ) بتكلفة إجمالية 4 مليارات و300 مليون جنيه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتماماً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمية جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع من بينها إنشاء مبنى إدارة الحسينية التعليمية بتكلفة 8 ملايين و800 ألف جنيه مبنى إدارة صان الحجر التعليمية بتكلفة 9 ملايين و100 ألف جنيه، مدرسة الأحمدية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والتي تضم 22 فصلا وبتكلفة 10 ملايين و900 ألف جنيه، مدرسة الحاجة نزيهة السماحي التابعة لإدارة القرين التعليمية والتي تضم 22 فصل وبتكلفة 7 ملايين و700 ألف جنيه.