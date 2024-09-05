اليوم السابع
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اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة المواطنين بزعم تغير العملات الأجنبية

الخميس، 05 سبتمبر 2024 02:00 ص
اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة المواطنين بزعم تغير العملات الأجنبية عقوبة الحبس- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى 4 متهمين بسرقة شخص فى منطقة 15 مايو، باعترافات تفصيلية امام رجال المباحث واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الأشخاص التى ترغب فى تغيير العملات الأجنبية.

وأضاف المتهمون باستدراج راغبى تغير العملات الأجنبية بعملات محلية من أشخاص تحمل جنسية أفريقية، والمقابل معهم ثم سرقتهم،لتأمر النيابة العامة باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص – لـ "4 منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامهم بسرقة مبلغ مالى عملة "أجنبية" من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – 3 هواتف محمول)، وأضافوا بإنفاق باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.
 







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