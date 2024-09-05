ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 40 ألفا و878 شهيد

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع، المستمرة منذ نحو 11 شهرا، بلغت 40878 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت مجزرتين بحق العائلات في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأنها أحصت "17 شهيدا و56 جريحا" وصلوا إلى المستشفيات.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 94454 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية ذكرت في وقت سابق اليوم الخميس أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون وسط اقتحام قوات إسرائيلية لمحافظة طوباس بالضفة الغربية.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن 5 فلسطينيين على الأقل قتلوا جراء قصف إسرائيلي لمركبة في طوباس.

ومنذ الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر حتى اللحظة عن مقتل 39 مواطنا، بينهم 21 من محافظة جنين، و8 من طولكرم، و7 من طوباس، و3 من الخليل.

وبهذا ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 699.