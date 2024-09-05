اليوم السابع
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إعادة الحركة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد انقلاب سيارة وإصابة 4

الخميس، 05 سبتمبر 2024 05:31 م
إعادة الحركة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد انقلاب سيارة وإصابة 4 انقلاب سيارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى ببنها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مصر إسكندرية الزراعى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين انقلاب سيارة بطريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه مدينة بنها، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحى ببنها لاتخاذ اللازم.

وتبين إصابة كل من: رضا مصطفى سعد، 28 عاما، مقيم ورورة بنها، مصاب بجروح بكف اليد اليمنى، وأحمد عادل سعد، 24 عاما، مقيم ايمياي طوخ، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد إبراهيم السيد، 28 عاما، مقيم ايمياي طوخ، مصاب بسحجات، ومحمد كامل إبراهيم، 23 عاما، مقيم ايمياي طوخ، مصاب بسحجات وكدمة شديدة بالظهر.

وجرى نقلهم جميعا لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 







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