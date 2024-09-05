إصابة 3 فتيات وسيدة فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق بنى سويف إهناسيا

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت 3 فتيات وسيدة، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب تروسيكل داخل الزراعات بطريق بنى سويف إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد انقلاب تروسيكل داخل الزراعات، ما أسفر عن إصابة 3 فتيات وسيدة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف برئاسة الدكتور عمرو عثمان بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث واستقبل مستشفى إهناسيا المركزى: منة أحمد طه 17 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالحوض، هبة أحمد عشري 16عامًا، مصابة باشتباه كسر في الساعد الأيمن، إسراء محمد فتحي 16 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، نوال حمدي عبد العاطي 57 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.