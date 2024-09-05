إصابة 3 أشخاص فى تصادم عدد من السيارات بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين عدد من السيارات، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات، بالطريق الدائري، عند ميدان النخيل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.