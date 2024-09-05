اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 سبتمبر 2024 02:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى تصادم عدد من السيارات بالفيوم

الخميس، 05 سبتمبر 2024 12:17 م
إصابة 3 أشخاص فى تصادم عدد من السيارات بالفيوم اسعاف
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين عدد من السيارات، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات، بالطريق الدائري، عند ميدان النخيل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 







حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة