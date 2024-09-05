إصابة 17 شخصا فى تصادم سيارة ركاب بتبه رمل في طريق القصير - مرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 17 شخص، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم ميني باص بتبه رمل بطريق مرسى علم- القصير، وتحديد بالكيلو 20 تم النقل المصابين الى مستشفي القصير المركزى لتلقي العلاج .

كان ورد إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميني باص بتبه رمل، وذلك بالكيلو طريق مرسي علم القصير قبل القصير ب 20كم، على الفور تم الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 9 حالات إلى مستشفى القصير المركزى، فيما رفض 8 اخرين النقل للمستشفى.

وتبين ان المصابين هم محمد عبد الفتاح محمود 40 سنه القصير خدمات متفرقه بالجسم، مصطفى خيري احمد 48 سنه القصير كدمات متفرقة بالجسم، ابو بكر عيد احمد 45 سنه القصير كدمات متفرقه بالجسم، يوسف عبد الفتاح حسن 40 سنه القصير كدمات متفرقه بالجسم، محمد ناصر حسن 23 سنه القصير كدمات متفرقه بالجسم، احمد محمد فوزي 26 سنه القصير كدمات متفرقه بالجسم، محمد عبد الرحيم محمد 44 سنه القصير نزيف من الانف وكدمات بالجسم، احمد محمد محمود 37 سنه القصير كدمات متفرقه بالجسم، منتصر عبد النعيم سليمان 50 سنه القصير خدمات متفرقه في الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى.

فيما رفض الاتى أسمائهم النقل إلى المستشفى، محمد احمد كامل 26 سنه القصير، باسم احمد خيري 52 سنه القصير، محمد عبد الحليم 42 سنه القصير، ايمن عبد العزيز 44 سنه القصير، احمد محمد عطيه 36 سنه القصير، محمد سعيد علي 50 سنه القصير، كريم جمال حمدي 28 سنه القصير 8/ احمد فتحي 38 سنه القصير.