اليوم السابع
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إصابة سيدة وفتاة عقرهما كلب جارهما داخل كومباوند فى الشيخ زايد

الخميس، 05 سبتمبر 2024 12:48 م
إصابة سيدة وفتاة عقرهما كلب جارهما داخل كومباوند فى الشيخ زايد كلب يعقر سيدة - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرضت سيدة وفتاة لعقر كلب داخل كمباوند بمدينة الشيخ زايد، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالك الكلب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة سيدة وفتاة نتيجة هجوم كلب عليهما، داخل كومباوند بمدينة الشيخ زايد، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بإجراء التحريات تبين أن كلب ملك جار المجني عليهما هاجم المصابتين، وعقرهما، وتم تحديد هوية مالك الكلب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.


 







عقر كلب

إصابة سيدة بعقر كلب

الشيخ زايد

امن الجيزة




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