اليوم السابع
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إزالة 56 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ23.. صور

الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:13 ص
إزالة 56 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ23.. صور إزالة تعديات
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملات مكبرة متتالية استهدفت إزالة 56 حالة تعدٍ على الأراضى أملاك الدولة، وكذا إزالة للأكشاك والكرفانات العشوائية وذلك بمساحة 2735 م2 بنطاق أحياء جنوب وغرب.

يأتى ذلك ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ23، وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، لإزالة الحالات المتقاعسة التى تم إدراجها ضمن موجات الإزالة على أراضى الدولة من الذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين.

شارك فى الحملة نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيون بالوحدة المحلية ، وبالتعاون مع مديرية أمن أسوان، مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات لرفع مخلفات الإزالة بشكل كامل.

إزالات
إزالات

 

جانب من حملات الإزالة بأسوان
جانب من حملات الإزالة بأسوان

 

حملات إزالة
حملات إزالة

 

الإزالة
الإزالة

 

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة

 







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