إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 650م2 بالحامول فى كفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، أن حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، تحت إشراف عصام القصيف، نفذت 3 قرارات إزالة لبناء مخالف عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 250 متر بتل منصور بالبنا، وبناء بالبلوك على مساحة 300 متر بقرية 75 المنصور بالابعادية، وسمل خرساني على مساحة 100 متر بنمرة 6 بالكفر الشرقي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدي للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

شدد محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.



إزالة تعديات على الأراضي الزراعية



إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالحامول