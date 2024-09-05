أنشطة تقدمها مراكز شباب بنى سويف لذوى الهمم.. صور

بنى سويف هانى فتحى

فتحت مراكز الشباب بمحافظة بنى سويف أبوابها لاستقبال ذوى الهمم للمشاركة فى الأنشطة التى تنظمها مراكز الشباب ضمن مبادرة صيف شبابنا التى نظمها وزارة الشباب والرياضة.

وقال هشام الجبالى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، إن المديرية تنظم العديد من الفعاليات للأطفال والشباب من ذوى الهمم ضمن الأنشطة التى تنظمها المديرية على مدار العام.

وقال هشام الجبالى لـ اليوم السابع إن المديرية نظمت يوما ترفيهيا لذوى الإعاقة وأسرهم بالتعاون مع مكتبة الحى الثالث بشرق النيل.

واضاف هشام الجبالى أنه تم تدريب 30 من الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، حيث تضمن اليوم مجموعة من ألعاب تنمية مهارات الانتباه والذاكرة وتنمية المهارات الحركية الكبرى والصغرى مع شرح أهمية كل نشاط للطفل وكيفية تنفيذه فى المنزل بخامات البيئة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن مكتبة الحى الثالث شاركت بعمل مجموعة من الأشكال الفنية بالطين الأسوانى، كما أهدت الأطفال مجموعة من الهدايا العينية.

وأضاف هشام الجبالى أن المديرية نظمت حملة توعيه ذو الهمم والقدرات بأنشطة مركز شباب صلاح سالم، استمراراً لتنفيذ الأنشطة والفعاليات تحت شعار صيف شبابنا، مشيرا إلى أن مراكز الشباب لديها خطة، لاستضافة أعضاء جدد من ذوى الهمم والقدرات، حيث تتم توعية الأهالى بأهمية وكيفية ممارسة الأنشطة داخل المركز وشرح لكيفية تنفيذ النشاط.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف أن المديرية تنظم فعاليات وتدريبات لذوى الهمم فى مجالات (المسرح - الفن التعبيرى - الغناء الفردى - الغناء الجماعى - انشاد ديني - فنون تشكيلية)، مشيرا إلى أن مكتب قادرون باختلاف يواصل تدريبات المسرح بمركز شباب مدينة بني سويف النموذجى.

وقال هشام الجبالى إن مركز شباب بنى هارون التابع لإدارة شباب وسط بني سويف يوم ترفيهى لذوى الهمم، حيث تمت ممارسة بعض الألعاب الترفيهية داخل المركز وشاركت مشرفة النشاط ومدير المركز الألعاب معهم وقد قاموا باصطحاب ذويهم وشاركوهم فى ممارسة النشاط بعض من أعضاء المركز الآخرين.



تدريب الأطفال من ذوى الهمم ببنى سويف



تدريبات الفتيات من ذوى الهمم



تنظيم دورات تدريبية لذوى الهمم



ورشة عمل للأطفال من ذوى الهمم



يوم ترفيهي للاطفال من ذوى الهمم



