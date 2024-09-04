يوفر 2000 فرصة عمل.. تفاصيل مشروع إنشاء محطة حاويات بميناء الدخيلة (صور)

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل أن مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 1200م، (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، كما تسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.



وسيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع.



ومن المقرر أن يتم تشغيل محطة رصيف 100 بميناء الدخيلة من المشغل العالمي هاتشيسون HPH مع الخط الملاحي الأول عالميا MSC ، وفي محطة شرق بورسعيد يوجد المشغل العالمي A.P Moller مع Mearsk الخط الملاحي الثاني عالميا وفي محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية يوجد المشغل العالمي تحالف EGMPT / CMA Terminal مع المشغل الملاحي الثالث عالميا CMA-CGM وفي محطة حاويات ميناء السخنة يوجد المشغل العالمي هاتشيسون HPH مع CMA-CGM الخط الملاحي الثالث عالميا و Cosco الخط الملاحي الرابع عالميا .



وفي محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط حيث يوجد المشغل العالمي المكون من تحالف يوروجيت /وكونشيب مع Hapag-Loyid الخط الملاحي الخامس عالميا وفي محطة حاويات ميناء أبو قير حيث يوجد المشغل العالمي هاتشيسون HPH مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا وفي محطة سفاجا 2 حيث يوجد مجموعة موانئ أبوظبي مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا.







محطة الحاويات



ارصفة المحطة



المحطة



محطة الحاويات



الارصفة



