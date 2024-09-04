اليوم السابع
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الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 02:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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يربط محافظتين وطوله 2 كم.. كورنيش زفتى قبلة الأهالى للهروب من الحر.. فيديو

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 01:00 ص
يربط محافظتين وطوله 2 كم.. كورنيش زفتى قبلة الأهالى للهروب من الحر.. فيديو كورنيش زفتى
الغربية محمد طارق

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قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورًا من كورنيش مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، والذى يعد متنفس أهالى المركز والمدينة بعدد 54 قرية و88 تابعا لها، ويربط بين محافظتى الغربية والدقهلية، ويستخدم أهالى تلك المحافظات معدية النقل النهرى للتنقل.


الجدير بالذكر أن أعمال التطوير بالكورنيش بدأت منذ ثلاثة سنوات تقريبا، وجرى البدء فى تركيب الإنترلوك الخاص بالممشى ودهان الأسوار الحديدية، وتطوير الحجر الفرعونى الخاص بالسور، كذلك رصف الطريق العام بطول 2 كيلو متر تقريبا، وكذلك تركيب المقاعد الحديثة للمواطنين بطول الممشي.







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