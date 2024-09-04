وزير العدل ومحافظ المنوفية يفتتحان الشهر العقارى والتوثيق النموذجى

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، المستشار عدنان فنجري وزير العدل والوفد المرافق له ، وذلك علي هامش تفقد وافتتاح بعض مقار المحاكم ومنشآت وزارة العدل بالمحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاء والمتقاضين.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفى كلمته أكد محافظ المنوفية على أن السلطة القضائية تُعد أحد أركان الدولة المصرية التي يقوم عليها نظام الدولة ويستقيم بها مسار العدالة التي يعتصم بها المواطنون ، مشيراً إلي حرص واهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير المنظومة القضائية بالشكل الذي يكفل تعزيز دور القضاء وأجهزة العدالة المصرية بما يمكنها من أداء رسالتها في إقرار العدالة بين المواطنين وصون الحقوق وحمايتها، مؤكداً على تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات لمختلف الهيئات القضائية بالمحافظة، حرصاً على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الانسان المصري.

ومن جانبه، قدم وزير العدل الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الحيوي والرائد في تقديم الدعم لجميع دور العدالة بالمنوفية متمنياً له دوام التوفيق والرقى واستكمال مسيرة البناء والتنمية ، مشيراً الي أن المنظومة القضائية شهدت تطوراً كبيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أولي اهتماما بالغاً بتطوير ورفع كفاءة المنشآت القضائية علي مستوي الجمهورية وأن وزارة العدل تحظي بإشراف ومتابعة دقيقة من رئيس الجمهورية والدعم الكامل للقضاء والقضاة ، ومؤكداً على أن هدفي منذ توليت حقيبة الوزارة هو هدف الحكومة بأكملها ألا وهى خدمة المواطن وتيسير وتبسيط كافة الاجراءات اللازمة له ونحن اليوم بصدد صورة من الصور المشرفة بتطوير محكمة قويسنا ضمن خطة الوزارة لتطوير كافة المحاكم والهيئات والنيابات القضائية على مستوى الجمهورية ، كما ثمن الوزير دور جامعة المنوفية لما بذلته من جهود في سبيل المعاونة في تحقيق الارشيف الالكتروني داخل مجمع محاكم المنوفية.

هذا وتفقد محافظ المنوفية ووزير العدل أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى محكمة قويسنا ، بحضور المستشار محمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية ، المستشار حسام حمودة المحامي العام لنيابة أسرة شبين الكوم، وعدداً من المستشارين والقضاة.

وقام وزير العدل والمحافظ بجولة تفقدية داخل أروقة المحكمة للوقوف على حجم أعمال التطوير ورفع الكفاءة ومنها مبنى المكتب الأمامي متعدد الخدمات مراجعة القضايا - تحصيل مدنى - إقامة الدعوى - الاستعلام وقاعات الجلسات وغرف المداولة واستراحة المحامين، مكتب مشروع صون وأرشفة ورقمنة القضايا والجاري تنفيذه بمعاونة جامعة المنوفية ، مكتب الاستيفاء ، جدول الجنح، ومبنى النيابة العامة.

وأشار وزير العدل إلى جهود القضاء وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوى القضائية ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة والحث على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى وصولاً للعدالة المنشودة.

كما افتتح محافظ المنوفية ووزير العدل مقر الشهر العقارى والتوثيق والمكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بقويسنا، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء فروع ومقرات جديدة نموذجية لتقديم الخدمات بشكل مميكن لرفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم، حيث جارى تطوير ورفع كفاءة مجمع مبنى محكمة بركة السبع وبندر مركز شبين الكوم ومنوف الجزئية وإقامة مقر جديد لشئون الأسرة بالسادات، فضلاً عن رفع كفاءة المكاتب الامامية لمحاكم الشهداء والباجور ومنوف، يأتي هذا في ضوء تنفيذ رؤية القيادة السياسية بإنشاء منظومة قضائية متكاملة وموحدة تساهم بدورها في إحداث نقلة نوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين.