وزير الصحة يعتمد الدكتور أحمد أبو العطا مديراً لصحة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حركة قيادات جديدة بوزارة الصحة، شملت تكليف الدكتور أحمد أبو العطا، مديرًا لمديرية الصحة بالأقصر، والدكتور علي محمد حسن وكيلاً للمديرية، في خطوة جديدة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر.



ومن الجدير بالذكر أنه يحمل الدكتور أحمد أبو العطا، الحاصل على درجة البكالوريوس في جراحة الفم والأسنان من جامعة الإسكندرية، سيرة ذاتية حافلة بالخبرات القيادية في مجال الصحة العامة، حيث شغل العديد من المناصب الهامة بمديرية الصحة بالأقصر، من بينها القائم بأعمال المدير الوقائي، ومدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، ومدير الوبائيات والترصد، ورئيس فريق الاستجابة السريعة.



كما تولى الدكتور أبو العطا مسؤولية الإتصال والعلاقات العامة لإدارة الطب الوقائي، وشارك في إدارة مبادرات تطعيم كورونا، وترأس فرق الاستجابة السريعة خلال العديد من الأزمات الصحية، وتأتي هذه التكليفات الجديدة في إطار حرص وزارة الصحة على اختيار الكفاءات القادرة على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء في جميع المستويات.



وكان الدكتور خالد عبد الغفار قد أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة لإعداد قائمة بحركة شغل وظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك بناءً على معايير موضوعية تشمل التقييم العلمي والتاريخ الوظيفي والإنجازات السابقة.