وزير الصحة والسكان يجدد الثقة للدكتورة سماح جاد وكيلا لوزارة الصحة ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعتمد م الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان قرارات قيادات وزارة الصحة والسكان حيث تم تجديد الثقة للدكتورة سماح جاد وكيلا لوزارة الصحة ببني سويف

وحسب بيان لمديرية الصحة ببنى سويف فإن دكتورة سماح احمد جاد ا استشارى أمراض وبنوك الدم ،استشارى إدارة المستشفيات ،أخصائي جودة طبية شاملة،إخصائي مكافحة العدوى، مدير غرفة عمليات ازمة كورورنا بمحافظة كفرالشيخ.

بالإضافة إلى حصولها على الرخصة الدولية لإدارة الاعمالIBDL معهد الحوكمه بوزارة التخطيط ، جامعة ميزورى الولايات المتحدة الأمريكية ،خريجة الأكاديميةالوطنية للتدريب ،برنامج المرأه تقود ،عضو مجلس قومى المرآة فرع كفرالشيخ.

تقلددت عدة مناصب اهمها مدير عام الطب العلاجى والمستشفيات بمحافظة كفرالشيخ وكيل وزارة الصحة محافظة بنى سويف.

ووجهت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان على تجديد الثقة مرة أخرى، وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التطوير للخدمة الصحية داخل المحافظة لخدمة أهالي بني سويف.